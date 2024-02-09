شاهد.. القسام تقنص قناصا إسرائيليا وتستهدف آليات عسكرية للاحتلال بغزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد جديدة لعمليات قنص قامت بها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدفت 2 من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما قناص، إضافة لمشاهد استهداف آليات إسرائيلية في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام وهو يهدي العملية للمقاومة اليمنية واللبنانية والعراقية، ثم مشهد استهداف قناص بأحد المباني وهو يترصد ضحاياه، كما أظهرت المشاهد عملية قنص عسكري آخر وهو بين عدد من جنود الاحتلال قبل سقوطه أرضا وهروب بقية الجنود.

وتضمنت المشاهد كذلك استهداف آليات تابعة للاحتلال من أماكن مختلفة بقذائف "الياسين-105" بينها مشاهد استهداف جرافة ودبابة متجاورين، إضافة لمشهد سحب آلية بعد استهدافها.

والأربعاء، بثت كتائب القسام مشاهد لرصد من مقاتلي القسام، قبل قنص ضابط إسرائيلي وسقوطه أرضا، وسط هتافات التكبير، كما بثت القسام مطلع الشهر الجاري مشاهد تظهر لحظة قنص أحد الضباط الإسرائيليين خلال معارك غزة، وسقوطه أرضا وهروب بقية الجنود.

ودأبت كتائب القسام خلال معركة "طوفان الأقصى" على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، كاستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها الاحتلال.