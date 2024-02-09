رئيس الأرجنتين يختتم زيارته لإسرائيل بالرقص مع المستوطنين عند حائط البراق

اختتم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ليلة أمس الخميس زيارته لإسرائيل بمشاركة المستوطنين رقصات وصفت بالاستفزازية داخل ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى، حيث منع الاحتلال دخول المصلين إلى ساحاته لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وظهر ميلي في فيديو واضعا "القلنسوة اليهودية" (الكيباه) على رأسه أثناء رقصه مع مجموعة من المستوطنين الذين تجمعوا لتأدية رقصات تلمودية استفزازية داخل ساحة حائط البراق بعد أن جابوا أزقة البلدة القديمة بالقدس وأبواب المسجد الأقصى مرددين شعارات عنصرية تحت حماية قوات الاحتلال.

وكان ميلي قد أعلن نقل سفارة بلده من تل أبيب إلى القدس المحتلة فور وصوله إلى إسرائيل، كما ظهر وهو يبكي أمام الحائط الغربي في القدس، وزار عائلات المحتجزين في قطاع غزة، فضلا عن زيارته مستوطنة نير عوز بغلاف غزة.

وأبدى ميلي دعمه لإسرائيل، قائلا إن جولته في المستوطنة كانت "مؤثرة للغاية".

منع إحياء الإسراء والمعراج

وكانت قوات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الليلة الماضية لمنع المصلين من الاعتكاف والصلاة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وقال مراسل الجزيرة إن مئات المستوطنين جابوا حواري مدينة القدس، ورددوا شعارات تلمودية ضد العرب وسكان القدس.

وأضاف أن شرطة الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المدمع باتجاه حشود الشبان الفلسطينيين في منطقة رأس العامود جنوبي المسجد الأقصى لمنعهم من الاعتكاف بالمسجد.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مقدسيين، بينهم 6 فتيات منهن 4 قاصرات، خلال فعاليات إحياء ذكرى الإسراء والمعراج داخل باحات المسجد الأقصى.

وأردفت "وفا" أن توافد المصلين استمر أمس الخميس رغم القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال عبر نصب الحواجز العسكرية، وإجراء تفتيش دقيق، ومنع العديد منهم من الوصول إلى الأقصى.