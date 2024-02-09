الاحتلال يستهدف المنازل المأهولة برفح ويرتكب 13 مجزرة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على رفح في أقصى جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة مع تلويحه بهجوم بري، كما قنص عددا من الفلسطينيين في محيط مستشفى ناصر بخان يونس وأجبر النازحين على مغادرة مركزي إيواء بالمدينة، وسط إعلان وزارة الصحة ارتفاع ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و947 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الجرحى بلغ 67 ألفا و459 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و142 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلين مأهولين في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال خارج مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما يرفع عدد الشهداء في المدينة إلى 8 منذ صباح اليوم، أحدهم مسن.

وأضاف أن طائرات الاحتلال شنت غارة بالقرب من مجمع ناصر.

وأكد المراسل أن قوات الاحتلال أجبرت النازحين على مغادرة مدرستي الشيخ جبر وقنديلة في مخيم خان يونس، مشيرا إلى استشهاد 7 أشخاص من الذين أجبرهم الجيش على المغادرة بعد إطلاق آليات ومسيّرات الاحتلال النار على المدارس.

وأضاف أن الاحتلال استهدف منزلا في محيط بنك فلسطين بجباليا البلد شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

شهداء بوسط غزة

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف منازل في دير البلح والزوايدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات طالت منازل عدة في أحياء مدينة غزة، وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وأضافت الوكالة أن الإسعاف لم يتمكن من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيّرة على كل ما يتحرك.

كما قالت إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وقصفت المقاتلات الإسرائيلية طرقا رئيسية في مخيم المغازي وعددا من المنازل في مخيمي البريج والنصيرات، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وفي بلدة الزوايدة قصف الجيش الإسرائيلي روضة أطفال تؤوي نازحين، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- وإصابة عدد آخر -أغلبيتهم من الأطفال والنساء- وفق مسعفين فلسطينيين.