وفد من حماس يصل القاهرة لاستكمال محادثات وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الخميس- أن وفدا من قِبلها وصل العاصمة المصرية "لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

وقالت في بيان "وصل صباح اليوم الخميس وفد برئاسة خليل الحية نائب رئيس حماس في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار".

وأمس، ردت حركة حماس على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت إليه ملحقا مفصلا لتنفيذ مراحله واشترطت أن يكون جزءا من الخطة.

وقالت المصادر إن رد حماس على مقترح إطار باريس -الذي قدم إليها الأسبوع الماضي- تضمن خطة من 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.

ويرى خبراء ومحللون أن حماس قدمت "ردا ذكيا" على مقترح وقف إطلاق النار، وأن الكرة الآن أصبحت في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يعول على رفض المقاومة لأي اتفاق حتى يمضي قدما في مواصلة حربه.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -أمس- أنه لا يزال هناك "مكان لاتفاق" بين إسرائيل وحماس، وذلك بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، وعقب عليها بلينكن قائلا إن تل أبيب "لا تملك ترخيصا لتجريد الآخرين من إنسانيتهم".

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأميركية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن الأعداد النهائية لدى الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أميركي على غزة خلفت حتى أمس أكثر من 27 ألف شهيد وما يفوق 67 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء" وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" بحسب الأمم المتحدة.