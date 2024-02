من يتحمل مسؤولية قطع الإنترنت في السودان؟

#السودان_خارج_ التغطية وسم أطلقه جمهور منصات التواصل السودانيين خارج البلاد يسلط الضوء على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن معظم مناطق السودان لليوم الـ6 على التوالي.

وقال مرصد "نت بلوكس" المعني بمتابعة خدمة الإنترنت حول العالم إن مشغلي الإنترنت الثلاثة في السودان خرجوا عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع الخدمة في البلاد.

⚠️ Confirmed: Live network data show a new collapse of internet connectivity in #Sudan, with leading mobile operator Zain now also falling largely offline; the incident comes amid heightened tensions between the military government and the RSF paramilitary group 📉 pic.twitter.com/TY2g29AjdV

— NetBlocks (@netblocks) February 7, 2024