من يتحمل مسؤولية قطع الإنترنت في السودان؟

#السودان_خارج_ التغطية وسم أطلقه جمهور منصات التواصل السودانيين خارج البلاد يسلط الضوء على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن معظم مناطق السودان لليوم الـ6 على التوالي.

وقال مرصد "نت بلوكس" المعني بمتابعة خدمة الإنترنت حول العالم إن مشغلي الإنترنت الثلاثة في السودان خرجوا عن الخدمة، مما أدى إلى انقطاع الخدمة في البلاد.

⚠️ Confirmed: Live network data show a new collapse of internet connectivity in #Sudan, with leading mobile operator Zain now also falling largely offline; the incident comes amid heightened tensions between the military government and the RSF paramilitary group 📉 pic.twitter.com/TY2g29AjdV — NetBlocks (@netblocks) February 7, 2024

واتهم مغردون قوات الدعم السريع بقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن البلاد، وقالوا إن الدعم السريع لم يكتف بارتكاب الجرائم بكافة أشكالها بحق الشعب السوداني، بل أضاف إليها قطع الإنترنت وشبكات الاتصال في جميع مدن السودان لكي يمنع السودانيين من حقهم في إيصال صوتهم للعالم.

الدعم السريع ما اكتفى بجرائم الاغىًصاب والقىًل والنهب والسرقة ال بيرتكبها في حق الشعب السوداني وقام اليوم بقطع الانترنت وشبكات الاتصال في جميع مدن السودان عشان يمنع السودانيين من حقهم في إيصال صوتهم للعالم #السودان_خارج_التغطية#الدعم_السريع_يقطع_الإتصالات #KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/oE1CBNswzE — 𝗔𝗻𝗮𝘀 (@its_anas1) February 7, 2024

وأشار بعض المدونين إلى أن من قطع خدمة الإنترنت لا يريد للناس أن تتابع الأوضاع في الداخل مع استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحق المدنيين في مختلف المناطق التي يدخلونها، وأضافوا أنها جريمة جديدة تضاف لجرائم قوات الدعم السريع بحق الشعب السوداني، بحسب تعليقاتهم.

ميليشيا الدعم السريع تقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين في السودان في كافة الولايات و عدم القدرة على التواصل او متابعة الاوضاع و استمرار ارتكاب جرائم اخرى في حق المواطنين#السودان_خارج_التغطية

#الدعم_السريع_يقطع_الاتصالات pic.twitter.com/R0h4yvxTmo — نوري (@Noory_alshaigy) February 7, 2024

وعبر آخرون عن استنكارهم لانقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت عن كافة البلاد بالقول "تستطيعون استيعاب أنه في بقعة مظلمة في كوكب الأرض اسمها السودان معزولة عن أي شيء حاليا، ولا يعرف ماذا يحدث على الأرض، انتهى وفوضنا أمرنا لله".

قادرين تستوعبوا إنه في بقعة مظلمة في كوكب الأرض اسمها السودان معزولة عن أي شي حاليا وما معروف البحصل شنو

الكلام زاتو انتهى وفوضنا أمرنا لله

حسبي الله ونعم الوكيل #السودان_خارج_التغطية #السودان#الخرطوم #الدعم_السريع_ميليشيا_ارهابية — محمد عز (@zan_ezz) February 7, 2024

وطالب مغردون بتفعيل وسم #السودان_خارج_التغطية بكثرة وبدء الضغط الإعلامي على الجهة التي قطعت الإنترنت في البلاد، وقالوا إن السودانيين يعانون من الحرب منذ 9 أشهر، ويعتمد كثيرون منهم على الحوالات المادية الخارجية والداخلية، والتي تتم بشكل مباشر عن طريق الإنترنت، وهذا يعني قطع أحد أهم شرايين الحياة عن الملايين من السودانيين، بحسب قول أحدهم.

يا جماعة فعلو الهاشتاقات دي ابدو و الضغط الإعلامي، ناس السودان بقو خارج التغطية كليا، عارفين انتو الحاجة دي سيئة لياتو درجة و تأثيرها على الناس المتواجدين هناك حاليا؟ الناس المعتمدين على الشبكات في التحويلات و غيرها#السودان_خارج_التغطية #الدعم_السريع_يقطع_الإتصالات pic.twitter.com/7kt4g8AK9M — أنا سوداني 🇸🇩 (@anasudani249) February 7, 2024

وتساءل بعض المتابعين عن الفائدة التي ستجنيها قوات الدعم السريع ومن يدعمها من قطع خدمة الإنترنت؟ وهل يريدون بهذه التصرفات إطالة أمد الحرب على حساب الشعب السوداني وترجيح كفة المليشيات بحسب تعبيراتهم، مضيفين أن قوات حميدتي قطعت الإنترنت الفضائي (ستارلنك) غير الرسمي.

في المقابل اتهم بعض المتابعين الجيش السوداني بقطع شبكة الاتصالات وخدمة الإنترنت، وأن الجيش يريد إخفاء بعض الحقائق والخلافات التي تجري في بين قاداتهم، بحسب تعليق أحدهم.

ويشار إلى أن وكالة الأنباء السودانية لم تنشر أي خبر عبر حساباتها على منصات التواصل منذ أكثر من 24 ساعة وحتى كتابة الخبر.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قالت إن ما سمتها مليشيا قوات الدعم السريع قطعت في الأيام القليلة الماضية الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت في أجزاء واسعة من البلاد.

وأضاف البيان الصادر الاثنين أن "هذه الجريمة لها آثار كارثية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وستفاقم معاناة المدنيين المستمرة".

وأشار البيان إلى أن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت يعني توقف التحويلات المصرفية والخدمات المالية الرقمية التي أصبحت شريان الحياة بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين في ظل توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية ووسائل كسب العيش.

وقال خبير ومسؤول سابق في هيئة الاتصالات السودانية -الذي فضل حجب اسمه- للجزيرة إن قوات الدعم السريع أمرت بالفعل شركتي "سوداني" و"إم تي إن" للاتصالات بقطع خدمات الاتصال والإنترنت عن 36 مليون مشترك في البلاد، وأضاف أن قوات الدعم السريع تسيطر على المناطق التي توجد فيها الخوادم الرئيسية للشركتين.