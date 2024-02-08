لبيد: نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية 2024

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد مساء الأربعاء إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "هرب" خلال التصويت على ميزانية عام 2024.

وقال لبيد -في تدوينة على منصة إكس بعد وقت قصير من تصويت الكنيست على الميزانية- "نتنياهو هرب خلال التصويت على الميزانية المهينة التي أقرها الكنيست للتو".

وأضاف "هو (نتنياهو) غير مناسب لمهام منصبه، وهذه الميزانية غير صالحة".

وتابع "هذه أسوأ حكومة في تاريخ البلاد، وأسوأ ميزانية في تاريخها".

وصادقت الهيئة العامة للكنيست مساء الأربعاء على مشروع قانون ميزانية الدولة المحدث لعام 2024 في القراءة الأولى.

ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بـ3 قراءات ليدخل حيز التنفيذ.

وعرض وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الميزانية المقترحة التي تصل قيمتها إلى 724 مليار شيكل (198.5 مليار دولار)، وقال إنها تتضمن إضافات إلى أجهزة الأمن وإعادة بناء الجبهة الداخلية.

وقبل التصويت، قال لبيد "الموازنة تعكس أن الحكومة لا تتعامل إلا مع ما هو جيد لها، كل ما قادنا إلى اللحظة الرهيبة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول يعود"، وفق موقع كالكاليست.

وأضاف أن "هذه ليست موازنة، بل رسالة مفادها أنكم لم تتعلموا شيئا، وأنتم أعضاء الائتلاف الحكومي لا يهمكم إلا أنفسكم".

وصادق الكنيست الإسرائيلي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بصورة نهائية على الميزانية المعدلة للعام 2023، التي تلبي احتياجات الحرب على قطاع غزة، والتطورات في الشمال على الحدود مع لبنان، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي.