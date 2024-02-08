كتائب القسام: مجاهدونا دمروا بقذائف "الياسين 105" أكثر من 1108 آليات صهيونية منذ بداية الحرب

عاجل | كتائب القسام: الآليات الصهيونية المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية

عاجل | كتائب القسام: استهداف الآليات الصهيونية في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته

عاجل | كتائب القسام: عدد من جنود العدو قتلوا بعد سحق الطيران الصهيوني آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها

التفاصيل بعد قليل..