أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تدمير أكثر من 1108 آليات إسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة بقذائف الياسين 105، مشيرة إلى أن ذلك الاستهداف أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود الإسرائيليين.

وأضافت القسام أن الآليات المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية.

كما أوضحت أن عددا من الجنود الإسرائيليين قتلوا بعد "سحق الطيران الصهيوني آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها".

في السياق نفسه، قالت كتائب القسام إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في مفترق الصناعة بغزة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت كتائب القسام، في بيان، أن قواتها استهدفت دبابة من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين- 105".

من ناحيتها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بصاروخ موجه من عيار "107" شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وبثت سرايا القدس مشاهد من أبرز العمليات التي نفذها مقاتلوها خلال شهر يناير/كانون الثاني المنصرم.

على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 12 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحسب أرقام الجيش الإسرائيلي، فإن 2840 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 1314 منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

كما أضاف الجيش الإسرائيلي أن 347 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، بينهم 25 حالتهم خطيرة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت إصابة 54 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن 391 جنديا إسرائيليا أصيبوا في حوادث دهس خلال العمليات البرية في القطاع.