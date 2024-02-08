تعرف على التشكيلات الحكومية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة

تتشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية من 4 مستويات، هي مجلس الوزراء والمجلس المصغر (الكابينيت) وحكومة الطوارئ ومجلس الحرب.

ووفقا لتقرير أعدته الجزيرة، يعد مجلس الوزراء أبرز تشكيلات الحكومة ويختاره الحزب الفائز بالانتخابات وحلفاؤه، ويضم حاليا 38 وزيرا و5 نواب وزراء، ليكون الأكبر في تاريخ إسرائيل.

وينبثق عن هذا المجلس مجلس مصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، ويتم اختيار أعضائه بعد تنصيب الحكومة.

ويضم هذا المجلس حاليا 14 وزيرا، بينهم الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومهمته بحث القرارات الحساسة سياسيا وعسكريا، إضافة لقرارات السلم والحرب.

أما حكومة الطوارئ فتشكلت في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى الذي نفذته فصائل المقاومة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتعتبر حكومة الطوارئ هي الحكومة الفعلية حاليا بعدما انضم لها معسكر الدولة بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، الذي كان واحدا من أبرز أقطاب المعارضة قبل الحرب.

وأخيرا، مجلس الحرب الذي تشكل في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أيضا، وهو أضيق مجلس أمني وسياسي في البلاد، ويضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وبيني غانتس.

ويشارك في هذا المجلس بصفة مراقب كل من قائد الأركان السابق غادي آيزنكوت ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.