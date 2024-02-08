بوليتيكو: سي آي إيه حذرت مسبقا من استهداف أميركيين بالأردن

نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم إن مسؤولي وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) حذروا من قدرة المسيرات إيرانية الصنع مستقبلا على اختراق الدفاعات الجوية للقوات الأميركية في الشرق الأوسط لتتسبب في سقوط قتلى.

وأضاف الموقع الأميركي أن تحذير المخابرات جاء ضمن تقييم للمخاطر التي يواجهها الدبلوماسيون والقوات الأميركية بشكل خاص بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي 28 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض مقتل 3 جنود، وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية متمركزة في قاعدة "البرج 22" شمال شرقي الأردن، قرب الحدود مع سوريا.

ونقل الموقع عن مسؤول مطلع أن الولايات المتحدة اتخذت خطوات بعد هجوم إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتعزيز الدفاعات في قاعدة "البرج 22" التي استهدفت في الأردن.

وقال هذا المسؤول إن قاعدة "البرج 22" كان بها ثغرة أمنية تتعلق بالقدرة على صد الطائرات بدون طيار، وذلك لأن معظم الهجمات كانت تحدث في سوريا والعراق.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بالعراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما، في انعكاس مباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتبنت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة مقربة من إيران.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة بدعم أميركي على قطاع غزة خلفت حتى أمس الأربعاء 27 ألفا و708 شهداء، و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء -وفق السلطات الفلسطينية- وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة" بحسب الأمم المتحدة.