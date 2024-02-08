بالإنفوغراف.. كيف يتشكل البرلمان الاتحادي وبرلمانات الأقاليم في باكستان؟

إسلام آباد– أنهى الباكستانيون -اليوم الخميس- تصويتهم من أجل انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان) وأعضاء البرلمانات الإقليمية الأربعة في البلاد، وتحديدا عند الساعة الخامسة مساء إلا في بعض المراكز التي مددت حتى إنهاء الموجودين فيها من الناخبين اقتراعهم.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي، لاختيار 266 نائبا في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695.

وفيما يلي إنفوغراف يوضح توزيعة البرلمان الفدرالي وبرلمانات الأقاليم الأربعة التي تشكل دولة باكستان: