اللواء الدويري: وتيرة القتال تراجعت والمعارك العنيفة تجري حاليا في خان يونس

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن سحب مزيد من القوات الإسرائيلية أمر طبيعي ويتماشى مع تراجع وتيرة العمليات، مشيرا إلى أن المعارك العنيفة تنحصر حاليا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل اليوم الخميس سحب فرقة المدفعية 8410 من قطاع غزة، لتنضم إلى عديد من الفرق والوحدات التي تم سحبها.

وأوضح الدويري أن المنطقة الشمالية تعيش قتالا لكنه في مناطق بعينها وليس في عموم الشمال، حيث تنحصر العلميات في المنطقة القصوى على القنص فقط، حسب الدويري.

وفي الجنوب، تم تخفيض القوات من 8 إلى 5 ألوية بعدما تم حصر العمليات في قلب مدينة خان يونس، وفق الخبير العسكري.

وأضاف "هناك فرق بين وحدة مناورة ووحدة إسناد لأن قوات المناورة هي التي تخوض المعارك مباشرة وتضم المشاة والمدرعات والكوماندوز، في حين أن وحدات الإسناد تقدم الدعم فقط".

وحاليا -يضيف الدويري- هناك 4 ألوية حول خان يونس وخامس في منطقة السياج وكلها تحاول الوصول إلى قلب المدينة، وفق الدويري الذي أوضح أن المقاومة ما تزال ناجحة في إدارة المعركة رغم كثافة القوات الإسرائيلية.