السعودية تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية عرب للتشاور بشأن غزة

انطلقت في الرياض مساء الخميس أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والإمارات والسعودية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

ولم توضح الخارجية السعودية الإطار الزمني لبداية وانتهاء الاجتماع الذي يأتي في خضم مباحثات ترعاها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأردنية في بيان "يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي، اليوم (الخميس)، في الاجتماع التشاوري الوزاري العربي، الذي يستضيفه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة".

وفي سياق مواز، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بحثا خلاله المستجدات في غزة وجهود التعامل مع تداعياتها.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، للمرة الأولى في تاريخها.