الحوثيون: غارتان أميركية وبريطانية تستهدفان الحديدة باليمن

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، أن غارتين أميركية وبريطانية استهدفتا محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. كما تم استهداف منطقة باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، "إن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة".

ولم تحدد القناة أهداف ونتائج الغارتين، بينما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأميركي أو البريطاني بهذا الشأن.

وتعد الحديدة إحدى أبرز المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وتقع على ساحل البحر الأحمر.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

ولمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.