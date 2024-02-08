وافق البرلمان الإثيوبي اليوم الخميس على تعيين رئيس الاستخبارات والأمن الوطني الإثيوبي تيميسغن تيرونه نائبا لرئيس الوزراء آبي أحمد.

كما أقر البرلمان أيضا ترشيح تاي أتسكي سيلاسي -وهو سفير سابق لدى الأمم المتحدة- لتولي منصب وزير الخارجية خلفا لوزير الخارجية الحالي ديميكي ميكونين الذي تولى منصبه منذ عام 2020، وأقيل من منصب نائب رئيس حزب آبي (الازدهار) الحاكم أواخر الشهر الماضي.

وكان تيرونه -الذي قاد تنسيق تعامل الحكومة مع الصراع الذي اندلع العام الماضي في منطقة أمهرة- قد انتخب في أواخر يناير/كانون الثاني خلفا لمكونين في منصب نائب رئيس حزب الازدهار الحاكم.

وضمن التعيينات الجديدة أيضا أعلن مكتب آبي أحمد على منصة "إكس" أن مستشار الأمن القومي رضوان حسين سيتولى منصب رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الوطنية خلفا لتيميسغن.

ويقود آبي أحمد البلاد منذ العام 2018، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في إثيوبيا في العام 2021 لولاية جديدة مدتها 5 سنوات.