الاحتلال يهدد حياة الجرحى وآلاف النازحين بمستشفى ناصر

قالت وزارة الصحة في غزة، الخميس، إن إسرائيل تضع حياة 300 كادر طبي و450 جريحا ونحو 10 آلاف نازح ضمن دائرة الخطر الشديد في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب القطاع.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، إن المستشفى يواجه نقصا حادا في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية.

وحذر القدرة من توقف المولدات الكهربائية خلال أقل من 48 ساعة نتيجة نقص الوقود، مشيرا إلى فصل التيار الكهربائي عن أجزاء من مستشفى ناصر لعدة ساعات نتيجة نقص الوقود.

ولفت المتحدث إلى أن الاحتلال يعيق حركة سيارات الإسعاف، والطواقم الطبية تخاطر بحياتها من أجل إنقاذ الجرحى نتيجة منع سيارات الإسعاف من الحركة.

وأوضح أن مجمع ناصر الطبي تعرض لكارثة صحية نتيجة تكدس النفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام والساحات ومنع الاحتلال خروجها، كما أن خزانات المياه في المجمع الصحي تعرضت لأعطال نتيجة الاستهدافات، ولا تستطيع الطواقم الفنية حتى اللحظة إصلاحها.

وما زال الجيش الإسرائيلي يضع مستشفيات القطاع في دائرة استهدافه بعد الدمار الواسع الذي ألحقه بالقطاع الصحي، حيث يواصل حصار مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بمدينة خان يونس لليوم الـ18 على التوالي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن حياة الجرحى في مستشفى الأمل بخان يونس في خطر جراء نفاد الأكسجين بالكامل، وأضاف أن مخزون الوقود سينفد في المستشفى خلال 4 أيام فقط.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الأكسجين والوقود للمستشفى.

والأربعاء، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن إسرائيل قتلت خلال الحرب على غزة 340 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي، وأصابت 900 بجراح، وتواصل اعتقال 100 كادر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة الإبادة الجماعية.