إعادة انتخاب إلهام علييف رئيسا لأذربيجان لولاية خامسة

أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيسا لأذربيجان لولاية خامسة من 7 سنوات، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات مساء أمس الأربعاء، وذلك في نتيجة متوقعة للانتخابات المبكرة جاءت بعد أشهر من انتصار باكو في هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.

وكان السبب الرسمي الذي دفع علييف (62 عاما) إلى تقديم موعد الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2025، هو استعادة أذربيجان لكامل أراضيها وسيادتها الإقليمية.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مظاهر بناهوف مساء الأربعاء، أن الرئيس الحالي إلهام علييف، فاز في الانتخابات الرئاسية بنسبة 92.1% من الأصوات، وفق نتائج أولية غير نهائية.

وأوضح بناهوف، في مؤتمر صحفي، أن 4 ملايين و971 ألف ناخب صوتوا في الانتخابات الرئاسية، وبمشاركة بلغت 76.73%.

وحلّ المرشح المستقل زاهد عروج ثانيا بـ2.2% من الأصوات، ثم رئيس حزب التأسيس الكبير فاضل مصطفى، بـ1.99%، يليه رئيس حزب الجبهة الشعبية لعموم أذربيجان قدرت حسن غولييف بـ1.78%. وجاء رئيس حزب الجبهة الوطنية راضي نورولاييف خامسا بـ0.79%، ورئيس حزب أذربيجان الكبرى إلشاد موساييف بـ0.66%، وأخيرا المرشح المستقل فؤاد علييف، بـ0.48%.​​​​​​​

وصباح الأربعاء، انطلقت علمية التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة لاختيار رئيس جديد للجمهورية الواقعة جنوب القوقاز الغنية بالنفط والمطلة على بحر قزوين يتنافس فيها 7 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي إلهام علييف.

وفي وسط العاصمة باكو، اصطفت، في بعض الأحيان، طوابير طويلة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن إلهام علييف تولى الرئاسة خلفا لوالده حيدر علييف في عام 2003، وأعيد انتخابه منذ لك الحين.