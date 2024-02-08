أغضبت البيت الأبيض.. مقابلة المذيع الأميركي تاكر كارلسون مع بوتين تبث اليوم

أعلن تاكر كارلسون المذيع الأميركي المقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب أن المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستُبث على موقعه الإلكتروني مساء اليوم الخميس.

وفي منشور على حسابه في تطبيق إنستغرام قال الإعلامي السابق في قناة "فوكس نيوز" إنّ المقابلة ستُبثّ في تمام الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي.

وكارلسون الذي يتمتّع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة هو شخصية مثيرة للجدل طردته قناة "فوكس نيوز" قبل بضعة أشهر، فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه على موقعه الإلكتروني وعلى منصة إكس.

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا خلال زيارة لقيت تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

والثلاثاء، قال المذيع -في مقطع فيديو فصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين- إن "معظم الأميركيين غير مطلعين، وليست لديهم أي فكرة عما يحدث في المنطقة، هنا في روسيا، أو على بُعد 600 ميل في أوكرانيا".

وأضاف "يجب أن يعرفوا، لأنهم يدفعون جزءا كبيرا من الثمن"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا والذي طالما انتقده.

والأربعاء، قال البيت الأبيض إن هذه المقابلة الجديدة مع بوتين لم تكن ضرورية لكي يدرك الشعب الأميركي "وحشية" الرئيس الروسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جون كيربي للصحفيين إن "ما فعله بوتين في أوكرانيا يجب أن يكون واضحا للجميع، وكذلك الأسباب الوهمية والسخيفة التي يحاول من خلالها تبرير أفعاله".

ولم يجر الرئيس الروسي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية منذ بدأت قواته هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.