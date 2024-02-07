الجيش الأميركي: الحوثيون أطلقوا 6 صواريخ على سفينتين بالقرب من اليمن

أعلن الجيش الأميركي -اليوم الأربعاء- أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت 6 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن، مضيفا أن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية -في بيان نشرته على منصة "إكس"- أن ثلاثة من الصواريخ استهدفت سفينة نقل البضائع "ستار ناسيا " أثناء عبورها خليج عدن، مشيرة إلى أن السفينة أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وقالت إن المدمرة الأميركية "لابون" كانت موجودة قرب "ستار ناسيا" وأسقطت أحد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون، مضيفة أن صواريخ الحوثيين الثلاثة الأخرى استهدفت السفينة "مورنينغ تايد" وسقطت قربها دون أضرار.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق أمس استهداف سفينتين أميركية وبريطانية في البحرِ الأحمرِ "بصواريخ بحرية مناسبة" وتلا المتحدث العسكري العميد يحيى سريع بيانا قال فيه "نفذتِ القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمر الأولى استهدفت السفينة الأميركية (ستار ناسيا) والأخرى استهدفت السفينة البريطانية (مورنينغ تايد)". ولفت إلى أن "الإصابات دقيقة ومباشرة".

وأضاف المتحدث الحوثي "ستقوم القوات المسلحة اليمنية بتنفيذ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعية ضدَ كافة الأهداف المعادية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمرِ والعربي، وذلك ضمن حق الرد المشروع على العدوان".

وفي حادثة منفصلة لاحقا، قالت شركة "أمبري" البريطانية إن ناقلة بضائع مملوكة لليونان ترفع علم جزر مارشال تم استهدافها أثناء عبورها إلى جنوب غرب عدن.

وأشارت "أمبري" بادئ الأمر إلى أن الهجوم كان بمسيرة، غير أنها عدلت تقريرها فيما بعد، لافتة إلى أن الهجوم كان "بمقذوف أطلق من قارب صغير شوهد بالقرب من السفينة" وأشارت إلى أن "المقذوف لم يصطدم بالسفينة بشكل مباشر بل انفجر في مكان قريب منها".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خفر السواحل اليوناني أمس قوله إن انفجارا وقع بالقرب من سفينة تجارية يونانية أثناء إبحارها عبر البحر الأحمر، عندما كانت السفينة على بعد 90 كيلومترا من مدينة عدن الساحلية. ولم يصب أي من أفراد الطاقم بأذى، وواصلت السفينة التي كانت ترفع علم "جزر مارشال" رحلتها.

كما أبلغت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني عن الحادث، ودعت السفن المبحرة في المنطقة إلى التزام الحذر. وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني "ليس لدينا أي تفاصيل بعد. ربما كان لغما بحريا".

الحوثي يتوعد

وعقب هذه الهجمات، حذر زعيم جماعة الحوثين عبدالملك الحوثي بتصعيد الهجمات في البحر الأحمر ما لم يتوقف العدوان وحصار قطاع غزة.

وقال الحوثي في كلمة له أمس "نحذر المعتدين بأن عليهم أن يوقفوا عدوانهم على غزة، وأن يكفوا عن حصارهم، وإلا سوف نسعى إلى التصعيد أكثر فأكثر".

وأضاف "شعبنا اليمني سيواصل كل أنشطته في البحر الأحمر، في إطار موقفه الحق والمشرف من تعبئة عسكرية وعامة، والشعب اليمني يقف بوجه ثلاثي الشر أميركا وإسرائيل وبريطانيا، بكل جرأة وشجاعة وثبات، ويحقق الانتصارات ويضرب الأعداء بكل جرأة".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.