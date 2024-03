محكمة بريطانية تنصف أكاديميا تعرض للتمييز والفصل لمعارضته إسرائيل

احتفى رواد منصات التواصل الاجتماعي بحكم "تاريخي" لمحكمة العمل البريطانية، أقرت فيه بأن الأكاديمي البريطاني ديفيد ميلر تعرض للتمييز بعد أن فصلته جامعته بسبب آرائه المعارضة لإسرائيل.

واتهم ميلر جامعة بريستول بأنها فصلته عام 2021 بناء على قرار تمييزي استند إلى معتقداته المناهضة للصهيونية، وانتقاده إسرائيل.

وأعلن الممثل القانوني لميلر أن حكم محكمة العمل، الذي صدر الاثنين، أقر بصحة موقف ميلر، مؤكدين أن الجامعة أقالته ظلما، وأن آراءه حول الصهيونية محمية بموجب قانون المساواة في البلاد.

VICTORY AT THE EMPLOYMENT TRIBUNAL The Employment Tribunal has released its judgment in my landmark legal case against @BristolUni, concluding that I was wrongfully dismissed in October 2021 and discriminated against because of my anti-Zionist beliefs. This is not just a victory… pic.twitter.com/h4gV1aIoTj — David Miller (@Tracking_Power) February 5, 2024

واحتفى ميلر بالحكم عبر حسابه على إكس، مؤكدًا أن الانتصار ليس له فقط، ولكن لكل الناشطين المؤيدين لفلسطين في بريطانيا، متمنيا أن تكون سابقة في صراع الناشطين ضد الأيديولوجية العنصرية الموالية للصهيونية والحركات المرتبطة بها، وفق تعبيره.

وقال المحامي زيلور رحمن الذي مثل ميلر "هذه قضية تاريخية وتمثل لحظة محورية في تاريخ بلادنا لأولئك الذين يؤمنون بدعم حقوق الفلسطينيين. سيكون توقيت هذا الحكم موضع ترحيب من قبل الكثيرين الذين يواجهون الاضطهاد في أماكن عملهم، الوقت الحاضر، بسبب التحدث علنا ضد جرائم الدولة الإسرائيلية".

This is wonderful news and a significant reversal for the Israel apologists who weaponise anti-Semitism to stifle criticism of the barbaric Zionist entity. https://t.co/u9QblYvLiv — Chris Williamson (@DerbyChrisW) February 5, 2024

وكتب البرلماني السابق كريس ويليامز "هذا تراجع كبير لداعمي إسرائيل الذين يستخدمون معاداة السامية سلاحا لخنق انتقاد الكيان الصهيوني الهمجي".

ووصف الصحفي فرانك ماكدونالد هذا الحكم بأنه هزيمة كبيرة للوبي الإسرائيلي الذي شن حملة شرسة ضده وتسبب في إقالته، كما سيمثل سابقة لمن يتعرضون للاستهداف بالطريقة ذاتها.

What an amazing victory for @Tracking_Power and for the wider Palestinian cause. Zionism is a racist ideology and this belief has the right to be protected. A real privilege to work on this with the brilliant Zac Sammour from @11KBW. Long Live Palestine, Long Live Gaza. 🇵🇸 ✌🏽 https://t.co/qWxntuLI7i — Zillur Rahman (@ZillRah7) February 5, 2024

وأكد المدونون أن أهمية الحكم لصالح هذا الأكاديمي البريطاني تكمن أيضا في توقيته، حيث يتزامن مع محاولة إسرائيل والحركات الداعمة لها تكميم الأفواه ومنع الأكاديميين من التحدث عن جرائمهم.

This vindication of Prof David Miller, who was dismissed by Bristol University in 2021 for his anti-Zionist views, is a huge defeat for the Israel lobby in Britain, which waged a vicious campaign against him, and will set a precedent for others being similarly targeted … https://t.co/x8Ot7aSMVr — Frank McDonald (@frankmcdonald60) February 5, 2024