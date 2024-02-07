ليبيا وتركيا تبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع وزير الخارجية التركي الزائر هاكان فيدان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وبحسب ما ذكرته منصة "حكومتنا" الليبية، ناقش الجانبان خلال لقائهما في طرابلس اليوم الأربعاء عددا من الملفات السياسية والاقتصادية وأوجه التعاون بين البلدين.

وأعرب الدبيبة عن تقديره دور تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

بدوره، نقل فيدان تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدبيبة والشعب الليبي، وأكد على أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارته إلى ليبيا تأتي في إطار توحيد الجهود بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وتناولا أيضا عددا من الملفات التي جرى الاتفاق عليها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدبيبة في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، وأبرزها عودة رحلات الخطوط التركية إلى طرابلس، ومعالجة مشكلات الإقامة لليبيين في تركيا، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين من البلدين.

كما تطرقا إلى ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المجاورة المتضررة من كارثة السيول في شرق ليبيا، حيث جدد فيدان استعداد تركيا للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة.