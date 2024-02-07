انفجارات تهز بغداد وأنباء عن مقتل قيادييْن بحزب الله العراقي

أفاد مرسل الجزيرة بأن 4 انفجارات قوية دوت مساء اليوم شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين سمع في تتابع سريع في بغداد.

وذكرت مصادر أمنية عراقية للجزيرة أن قصفا استهدف مركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية.

فيما قالت مصادر لرويترز إن غارة شنتها طائرة مسيرة استهدفت سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي شرقي المدينة وخلفت مقتل القياديين في كتائب حزب الله العراقي أركان العلياوي وأبو باقر الساعدي، المسؤول عن المنظومة الجوية في الكتائب.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية أن القصف خلف مقتل 3 أشخاص.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن واشنطن على علم بالتقارير بشأن وقوع انفجارات فس بغداد.