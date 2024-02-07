انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية المبكرة بأذربيجان

يتوجه الأذربيجانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأربعاء في انتخابات رئاسية، حيث يتوقع أن يحقق الرئيس الحالي إلهام علييف فوزا ساحقا في ظل غياب أي معارضة.

ويشهد هذا الاقتراع تعزيز صورة علييف كقائد حربي بعد الانتصار العسكري الذي حققته باكو في إقليم ناغورني قره باغ.

وفي خطوة رمزية أدلى علييف وأفراد عائلته بأصواتهم في مركز اقتراع في خانكندي أكبر مدينة بإقليم ناغورني قره باغ، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى التي تجريها أذربيجان منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في إقليم ناغورني قره باغ، حيث فتحت 26 مركز اقتراع أبوابها لتسجيل تاريخ جديد، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة الانتخابية المركزية مظاهر باناخوف.

ويسيطر علييف على أذربيجان بقبضة حديدية منذ عام 2003 عندما تولى السلطة بعد وفاة والده حيدر علييف، وتشير التوقعات إلى أنه من غير المرجح حدوث أي مفاجآت في هذه الانتخابات.

مرشحون مجهولون

ويخوض إلهام علييف مواجهة انتخابية ضد 6 مرشحين غير معروفين، لكن لا يعتبر أي منهم بديلا حقيقيا، حيث أيد الجميع الرئيس في الماضي القريب، وفقا لتقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأشاد أحد المرشحين خلال الحملة الانتخابية بالزعيم البالغ من العمر 62 عاما، والذي بحسب قولهم "أوفى بكل وعوده".

من جانبها، قاطعت الأحزاب المعارضة الرئيسية هذه الانتخابات التي وصفتها بالمهزلة، وذلك على غرار ما فعلته خلال الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2018.

وبعد 4 ساعات من فتح مراكز الاقتراع وصلت نسبة المشاركة إلى 38%.

ويتباهى علييف بانتصاره العسكري على الانفصاليين الأرمن في سبتمبر/أيلول الماضي، ويقدم نفسه على أنه القائد الذي أعاد توحيد أذربيجان كما وعد، بعد أكثر من 30 عاما من الحروب والاشتباكات.

غياب المعارضة

وكان علييف أوضح في وقت سابق أن دعوته لهذه الانتخابات المبكرة -التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2025- هي للاحتفال ببداية "حقبة جديدة".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية حوالي الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، بعد ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع.

ويرى المحلل السياسي غيا نوديا أنه لا داعي للانتظار أكثر من ذلك، لأن علييف سيفوز، وأشار إلى أنه لا يوجد أي تشويق في هذه الانتخابات في ظل غياب أدنى أشكال المنافسة.

وفي عام 2018 حصل علييف على 86% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وحوالي 89% في عام 2008، في نتيجة غير مسبوقة، ولا تزال هذه الانتخابات محل إدانة من قبل المراقبين الدوليين.