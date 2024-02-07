القسام تنشر فيديو لقنص ضابط إسرائيلي غربي مدينة غزة

عرضت الجزيرة مشاهد حصرية جديدة لعملية قنص نفّذتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- ضد ضابط إسرائيلي، خلال المعارك الضارية بمنطقة الجامعات، غربي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد لحظات الرصد من مقاتلي القسام، قبل قنص الضابط الإسرائيلي وسقوطه أرضا، وسط هُتافات التكبير.

وحسب المشاهد فقد تمت عملية القنص ببندقية الغول القسامية -التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول- ويصل مداها القاتل إلى 2000 متر.

ومطلع الشهر الجاري بثت القسام مشاهد تظهر لحظة قنص أحد الضباط الإسرائيليين خلال معارك غزة، وسقوطه أرضا وهروب بقية الجنود.

ودأبت كتائب القسام خلال معركة "طوفان الأقصى" على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال؛ كاستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها الاحتلال.