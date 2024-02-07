السويد.. محكمة الهجرة توافق على ترحيل سلوان موميكا

وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.

وبحسب الإذاعة السويدية اليوم الأربعاء، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه العراقي موميكا وصدّقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد.

وأوضحت المحكمة أن موميكا قدم معلومات كاذبة في ما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صدّقت على قرار ترحيله.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي أحرق موميكا نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.