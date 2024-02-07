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السويد.. محكمة الهجرة توافق على ترحيل سلوان موميكا

epa10757833 Protestor Salwan Momika (R) waves a Swedish flag while a police officer pick sup papers next to him during his demonstration outside the Iraqi embassy in Stockholm, Sweden, 20 July 2023, where he announced he would burn a copy of the Koran and an Iraqi flag. This follows previous demonstrations against Sweden around the world for allowing planned protests where the Koran was to be burned. EPA-EFE/Oscar Olsson SWEDEN OUT
سلوان موميكا يلوّح بعلم السويد أمام السفارة العراقية في ستوكهولم (وكالة الأنباء الأوروبية)
7/2/2024

وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.

وبحسب الإذاعة السويدية اليوم الأربعاء، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه العراقي موميكا وصدّقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد.

وأوضحت المحكمة أن موميكا قدم معلومات كاذبة في ما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صدّقت على قرار ترحيله.

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي أحرق موميكا نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

وشهدت السويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية، مما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.

المصدر : وكالة الأناضول