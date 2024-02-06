وزير الدفاع التركي في بغداد لبحث قضايا الأمن والدفاع

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الثلاثاء، مسؤولين عراقيين في بغداد خلال زيارة رسمية، رفقة رئيس هيئة الأركان متين غوراك.

وأفادت وزارة الدفاع -في بيان- بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد استقبل الوزير غولر أولا، قبل أن يلتقيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وانتقل غولر عقب ذلك إلى لقاء نظيره العراقي ثابت محمد العباسي، حيث استقبل بمراسم عسكرية، ليعقد الوزيران اجتماعات ثنائية ومشتركة بين الوفود، كما اجتمع غولر ووزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.

وخلال الاجتماعات تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية.

وأواسط الشهر الماضي، نفذ سلاح الجو التركي غارات جوية جديدة على أهداف للمسلحين الأكراد في شمالي العراق وشمالي سوريا، وذلك في إطار الرد على مقتل 9 جنود أتراك في هجوم لحزب العمال الكردستاني.

وتعد مكافحة حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في سوريا والعراق، من أبرز القضايا التي تشغل أنقرة.

وينفذ الجيش التركي بين الحين والآخر عمليات ضد حزب العمال الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا" منذ إطلاقه تمردا ضد أنقرة عام 1984.