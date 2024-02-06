أمير قطر يتسلم رسالة خطية من ملك إسبانيا

نقلت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تسلم رسالة خطية من ملك إسبانيا فيليبي السادس تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها.

وأوضحت أن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس قام بتسليم الرسالة خلال استقبال الأمير له بمكتبه في الديوان الأميري اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الثلاثاء إنه أكد لأمير قطر التزام مدريد بتحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

وكتب ألباريس على منصة إكس "نقلت لأمير قطر التزام إسبانيا الراسخ بالسلام والاستقرار في المنطقة، ودعمها إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وحل الدولتين، وتعايش إسرائيل وفلسطين في سلام".