أمير قطر يتسلم رسالة خطية من ملك إسبانيا
6/2/2024
نقلت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تسلم رسالة خطية من ملك إسبانيا فيليبي السادس تتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها.
وأوضحت أن وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس قام بتسليم الرسالة خلال استقبال الأمير له بمكتبه في الديوان الأميري اليوم الثلاثاء.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الثلاثاء إنه أكد لأمير قطر التزام مدريد بتحقيق السلام في الشرق الأوسط عبر حل الدولتين.
وكتب ألباريس على منصة إكس "نقلت لأمير قطر التزام إسبانيا الراسخ بالسلام والاستقرار في المنطقة، ودعمها إطلاق سراح الرهائن، ووقف إطلاق النار، وحل الدولتين، وتعايش إسرائيل وفلسطين في سلام".
المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)