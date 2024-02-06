مقتل شخصين في هجوم أمام محكمة في إسطنبول

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، بينهم عنصرا شرطة، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل في مدينة إسطنبول في تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول أن مجهولين أطلقوا النار صباح اليوم الثلاثاء في الساحة التي يطل عليها قصر تشاغلايان العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

وقالت الوكالة إنه قُتل في الهجوم شخصان وأصيب آخرون بينهم عنصرا شرطة.

وعلى إثر الحادث، وصل إلى الموقع عدد كبير من عناصر الأمن وفرق الإسعاف.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن "الهجوم الإرهابي نفذته جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري"، وأضاف في تدوينة له عبر منصة إكس أنه "تم تحييد منفذي الهجوم، وهما رجل وامرأة".