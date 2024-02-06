مئات الإسرائيليين يعرقلون دخول المساعدات لغزة عند معبر كرم أبو سالم

أعاق مئات المتظاهرين الإسرائيليين حركة شاحنات محملة بالبضائع كانت متجهة إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم رغم إعلان المكان منطقة عسكرية مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مستوطنين يعرقلون دخول 132 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

ومنذ أيام يغلق محتجون إسرائيليون مقربون من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير معبر كرم أبو سالم، لمنع الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة حتى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية.

نشرت وسائل إعلام عبرية مشاهد لمئات الإسرائيليين الذين وصلوا معبر "كرم أبو سالم" لعرقلة شاحنات المساعدات الإنسانية المتوقع دخولها إلى قطاع #غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/LnJGCah7FS — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) February 6, 2024

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أواخر الشهر الماضي معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة، مع خروج مظاهرات لإسرائيليين قرب المعبر ومنعهم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة.

وأول أمس الأحد، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن دخول 9831 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري رفح البري الواصل مع مصر، وكرم أبو سالم الواصل مع إسرائيل جنوب القطاع منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الأول من فبراير/شباط الجاري.

وفرضت إسرائيل على القطاع حظرا خانقا تضمّن منع إدخال الوقود والغذاء والدواء، مما فاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى اليوم الثلاثاء 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.