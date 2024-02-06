قتلى وجرحى بانفجار مصنع مفرقعات في الهند

قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 75 بجروح جراء انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في الهند، وفق ما أفاد به مسؤولون.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات تلفزيون هندية ألسنة اللهب ترتفع عاليا بعد الانفجار الذي وقع في مصنع ألعاب نارية، في حين أفاد مسؤولون في أحد المشافي بمقتل 7 أشخاص.

وأُرسلت عشرات سيارات الإسعاف من المناطق المحيطة ومروحيات تابعة للجيش لإجلاء الجرحى.

وأكد مسؤول في مستشفى منطقة هاردا وسط ولاية ماديا براديش طالبا عدم كشف اسمه مقتل 7 أشخاص حتى الآن، مضيفا: "استقبلنا 65 جريحا هنا، وأحلنا 10 آخرين إلى مستشفى أكبر".

وقال المسؤول المحلي كايلاش تشاند بارتي الذي كان ينسق جهود الإنقاذ، إن حوالي 15 سيارة إطفاء تكافح الحريق الضخم.

جهود الإنقاذ

وأضاف أنه "أصيب 8 أشخاص على الأقل بجروح خطيرة جدا، نحن هنا في الموقع ونركز على جهود الإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات، وبالتالي لا يمكننا تأكيد عدد القتلى الآن".

وتابع أنه تم إنقاذ بين 70 و75 شخصا مصابين بإصابات مختلفة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفيات حكومية محلية.

وأشار المسؤول إلى أن ما يصل إلى 300 شخص كانوا يعملون في المصنع، لكن لا يعرف عدد الذين كانوا في الداخل وقت الانفجار.

وأوضح أن 10 مبانٍ محيطة بالمجمع الذي وقع فيه الانفجار تضررت بسبب شدته، لافتا إلى أنه لم تتم السيطرة على الحريق بعد.

من جهته، قال موهان ياداف رئيس وزراء ولاية ماديا براديش إنه طُلب من المسعفين في وحدات الحروق في المستشفيات الكبرى القريبة اتخاذ الاستعدادات اللازمة.