مجازر جديدة في غزة والمقاومة تتصدى للاحتلال وتستهدف طائرة أباتشي

تشهد محاور عدة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة في اليوم الـ123 من العدوان الإسرائيلي، حيث استهدفت المقاومة الفلسطينية آليات متوغلة غرب خان يونس، فيما يواصل الاحتلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى مستوى المواجهات، أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي اندلعت في محيط منطقة الصناعة بمدينة غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي"، وبثت صورا لاستهداف مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حشودا للاحتلال الإسرائيلي بالقذائف في محاور القتال بمدينة غزة.

وحصلت الجزيرة على مشاهد تظهر استهداف كتائب القسام آليات الاحتلال المتوغلة غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتظهر الصور مهاجمة رتل آليات إسرائيلية بالعبوات الناسفة وقذائف الياسين 105.

شهداء وجرحى

بدورها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف وسط وغرب وجنوب خان يونس.

وأضافت أن مقاوميها فجروا آلية عسكرية صهيونية بعبوة ثاقب برميلية في محيط دوار حيدر.

وأشارت سرايا القدس إلى أن مقاوميها استهدفوا بقذيفة "آر بي جي" دبابة ميركافا إسرائيلية في حي الأمل غربي خان يونس.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 10 في قصف قوات الاحتلال منزلا لعائلة الشنطي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف قوات الاحتلال مدرسة الحناوي بحي الأمل غربي خان يونس.

وأشار إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بسبب قصف للاحتلال قرب الحدود المصرية الفلسطينية في رفح جنوبي قطاع غزة.

حصيلة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 27 ألفا و585 شهيدا و66 ألفا و978 مصابا.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن 4895 طالبا استشهدوا وأصيب 8514 طالبا واعتقل 89 طالبا منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وكشفت الوزارة أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، مما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 من جنوده في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال إن 429 ضابطا وجنديا أصيبوا إصابات خطيرة منذ بدء الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه منذ بدء الحرب على القطاع بلغ عدد الإصابات في صفوف جنوده 2828 جريحا من الضباط والجنود، بينهم 1304 جرحى منذ بدء الهجوم البري.

والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 562، بينهم 225 منذ بداية الحرب البرية في القطاع.