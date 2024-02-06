روسيا تصد هجوما لمسيرات أوكرانية وزيلينسكي يعتزم إقالة قائد الجيش

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات من دون طيار أطلقتها أوكرانيا فوق المنطقة الجنوبية الغربية من مدينة بيلغورود.

وتأتي تصريحات وزارة الدفاع الروسية بعد إعلان حاكم المنطقة إن مدينة جوبكين تعرضت لهجوم طائرة بدون طيار. لكن الوزارة -في بيان لها على تطبيق تليغرام- قالت "لم تصل أي طائرة بدون طيار إلى هدفها".

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف عبر تليغرام إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم على جوبكين، لكنه أشار إلى تضرر 4 منازل، بسبب حطام الطائرات المسيرة.

وتتعرض بيلغورود وغيرها من المناطق المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة تنفذها القوات الأوكرانية في إطار الحرب الدائرة منذ عامين، والتي بدأت بحرب روسيا على أوكرانيا.

إقالة قائد الجيش

ترددت تكهنات، أمس الاثنين، بأن قائد الجيش الأوكراني الذي يتمتع بشعبية كبيرة فاليري زالوجني، يمكن أن تتم إقالته قريبا من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأكد زيلينسكي مساء الأحد أنه يفكر في إقالة كبير ضباط الجيش، وقال في تصريحات صحفية إن "إعادة الضبط، بداية جديدة ضرورية بالتأكيد".

وأضاف أن التغييرات في الموظفين يمكن أن تتجاوز زالوجني لتشمل "عددا من الشخصيات البارزة في الدولة، وليس فقط في مجال واحد مثل الجيش".

يشار إلى أن زالوجني (50 عاما) صار القائد العام للجيش الأوكراني قبل أشهر قليلة من الحرب.

اعتقال روس

وفي سياق آخر، ذكر جهاز الأمن الفدرالي الروسي -في بيان له أمس الاثنين- أن الأجهزة الأمنية اعتقلت مجموعة من الأشخاص تتألف من مواطنين روس، كانوا يخططون لتفجير سيارة تابعة لأحد أفراد جهاز الأمن في مدينة سيمفيروبول، وذلك بناء على تعليمات من جهاز الأمن الأوكراني.

وأضاف جهاز الأمن الروسي أنه قد تم ضبط عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد، مصنوعة من قذيفة مضادة للدبابات ألمانية الصنع، بالإضافة إلى أجهزة اتصالات ومعدات أخرى.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الجهاز الأمني قوله إن أعضاء المجموعة اعترفوا بأنهم كانوا يخططون، وبتكليف من جهاز المخابرات الأوكرانية، لتنفيذ هجوم ضد أحد المسؤولين في شبه جزيرة القرم.