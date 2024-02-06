"حتى البهائم لم تسلم من إجرامهم".. تعليقات على قنص الاحتلال خرافا بخان يونس

"لا شيء في غزة ينجو من رصاص الاحتلال"، بهذه العبارة تفاعل رواد شبكات التواصل مع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يعدمون خرافا في خان يونس.

ونشر الصحفي إسماعيل أبو عمر فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر استهداف قناصة الاحتلال خرافا في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، والتي كانت تتجول بين ركام المنازل المدمرة بحثا عن شيء يسد جوعها.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وعبروا عن سخطهم من الحادثة، وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائمه، حتى إن البهائم لم تسلم منها.

مرضى دمويين لأبشع درجة ممكن يصل لها كائن حي — Dr.Islam Sakr (@drislamsakr) February 5, 2024

واستغرب بعض المتابعين من إعدام عناصر الجيش الإسرائيلي لبعض الأغنام التي لا تسبب لهم أي تهديد، مضيفين أن هذا الجيش تعود على القتل وارتكاب المجازر والجرائم في غزة بدون أي محاسبة أو ملاحقة قانونية، بسبب الدعم الغربي المطلق لحكومة الاحتلال.

لقد تعدّت ( رحمة ) جنود جيش الاحتلال الإنسان إلى الحيوانات! فبعد قتل البشر من أطفال ونساء ورجال وحرق الشجر والحجر ينتقلون إلى قتل مخلوقات الله من الحيوانات المسكينة .. فماذا نقول لهم إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبهم القاسية التي وصفها الله عزٌ وجل بأنها كالحجارة بل أشدّ قسوة ؟ — مقداد التميمي (@mqdad_altmymy) February 6, 2024

وقال مدونون إن قناصة الجيش الإسرائيلي استهدفوا الأغنام حتى لا يستفيد منها أهالي غزة، وهم محاصرون منذ 17 عاما، وأشاروا إلى أن الرحمة نزعت من جنود جيش الاحتلال، فبعد قتل الإنسان انتقلوا إلى الحيوانات!، فبعد قتل البشر من أطفال ونساء ورجال وحرق الشجر والحجر ينتقلون إلى قتل مخلوقات الله من الحيوانات المسكينة، بحسب قول أحدهم.



لقد تعدّت ( رحمة ) جنود جيش الاحتلال الإنسان إلى الحيوانات! فبعد قتل البشر من أطفال ونساء ورجال وحرق الشجر والحجر ينتقلون إلى قتل مخلوقات الله من الحيوانات المسكينة .. فماذا نقول لهم إن كان الله قد نزع الرحمة من قلوبهم القاسية التي وصفها الله عزٌ وجل بأنها كالحجارة بل أشدّ قسوة ؟ — مقداد التميمي (@mqdad_altmymy) February 6, 2024

وسخر مغردون من جمعيات حقوق الإنسان التي لم تتحرك لوقف المجازر الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وتمنوا أن يحرك هذا الفيديو جمعيات الرفق بالحيوانات.

ربما هذا الفيديو يلفت انتباه جمعيات الرفق بالحيوان بدل الإنتباه للرحمة بالإنسان.#الرفق_بالحيوان قتل أغنام وخرفان في حرب المجاعة على غزة ليس سوى فكر العنصرية الصهيونية الحاقدة لقتل المزيد من أهل #غزة

#IsraeliCrimes #GazaGenocide#ZionismIsTerrorism https://t.co/oF1bhgbJIK — R_ Hiram (@le_phenicien) February 6, 2024

فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين الماضي 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.