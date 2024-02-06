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"حتى البهائم لم تسلم من إجرامهم".. تعليقات على قنص الاحتلال خرافا بخان يونس

قناصة الاحتلال تعدم مواشي في بني سهيلا شرق خانيونس - المصدر: الناشط إسماعيل أبو عمر
قناصة الاحتلال تعدم مواشي في بني سهيلا شرق خان يونس (الناشط إسماعيل أبو عمر)
6/2/2024-|آخر تحديث: 6/2/202404:28 م (بتوقيت مكة المكرمة)

"لا شيء في غزة ينجو من رصاص الاحتلال"، بهذه العبارة تفاعل رواد شبكات التواصل مع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يعدمون خرافا في خان يونس.

ونشر الصحفي إسماعيل أبو عمر فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر استهداف قناصة الاحتلال خرافا في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس، والتي كانت تتجول بين ركام المنازل المدمرة بحثا عن شيء يسد جوعها.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وعبروا عن سخطهم من الحادثة، وقالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في ارتكاب جرائمه، حتى إن البهائم لم تسلم منها.

واستغرب بعض المتابعين من إعدام عناصر الجيش الإسرائيلي لبعض الأغنام التي لا تسبب لهم أي تهديد، مضيفين أن هذا الجيش تعود على القتل وارتكاب المجازر والجرائم في غزة بدون أي محاسبة أو ملاحقة قانونية، بسبب الدعم الغربي المطلق لحكومة الاحتلال.

وقال مدونون إن قناصة الجيش الإسرائيلي استهدفوا الأغنام حتى لا يستفيد منها أهالي غزة، وهم محاصرون منذ 17 عاما، وأشاروا إلى أن الرحمة نزعت من جنود جيش الاحتلال، فبعد قتل الإنسان انتقلوا إلى الحيوانات!، فبعد قتل البشر من أطفال ونساء ورجال وحرق الشجر والحجر ينتقلون إلى قتل مخلوقات الله من الحيوانات المسكينة، بحسب قول أحدهم.

وسخر مغردون من جمعيات حقوق الإنسان التي لم تتحرك لوقف المجازر الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في غزة، وتمنوا أن يحرك هذا الفيديو جمعيات الرفق بالحيوانات.

فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين الماضي 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي