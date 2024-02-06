بلينكن يلتقي السيسي في القاهرة خلال جولته الخامسة بالمنطقة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في العاصمة القاهرة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في المنطقة لبحث الحرب في غزة.

تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطرلإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة في القطاع.

وغادر بلينكن الرياض صباح اليوم، ومن المرتقب أن يكون يومه ماراثونيا، إذ إنه يزور خلاله مصر وقطر قبل أن يتوجه إلى إسرائيل لمناقشة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، والخطط ذات الصلة بغزة ما بعد الحرب، وآفاق تطبيع العلاقات بين دول عربية وإسرائيل.

وتأتي جولة بلينكن الخامسة في المنطقة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الوقت الذي تمضي فيه الولايات المتحدة قدما في حملتها للرد على الفصائل المتحالفة مع إيران التي تشن هجمات، وقتلت في يناير/كانون الثاني الماضي قوات أميركية في موقع عسكري في الأردن.

وترى واشنطن أن الهدنة المحتملة لإطلاق سراح باقي المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة هي مفتاح للتقدم في التحديات الأخرى، مثل حكم غزة بعد الحرب، والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية، والتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات.