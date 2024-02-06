القسام تنشر صورة طائرة مسيّرة إسرائيلية استولت عليها شمال غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صورة طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "سيفيك 3 إنتربرايس" استولت عليها خلال مهمة استخبارية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وظهرت الطائرة في الفيديو وهي بحالة سليمة تماما.

يذكر أن هذه الطائرة ليست الأولى التي تتمكن القسام من إنزالها خلال الحرب، فقد عرضت العديد من الطائرات ومن أنواع مختلفة.

وسبق أن أعلنت القسام عن استفادتها من المعلومات التي حصلت عليها من هذه المسيّرات في ضرب تمركزات القوات الإسرائيلية داخل القطاع.