الحوثيون يستهدفون سفينتين في البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر ما ألحق أضرارا طفيفة بإحداهما كانت تبحر قبالة ساحل محافظة الحديدة اليمنية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في كلمة تلفزيونية- إن الجماعة أطلقت صواريخ بحرية على السفينتين "مورنينغ تايد" البريطانية و"ستار ناسيا" الأميركية، رغم أنهما ترفعان علمي بربادوس وجزر مارشال على الترتيب.

وأشار سريع، في كلمته، إلى أن الاستهداف يأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا".

وذكرت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري) أن سفينة بضائع عامة ترفع علم بربادوس ومملوكة لشركة بريطانية تعرضت لأضرار بسبب طائرة مسيّرة أثناء إبحارها باتجاه الجنوب الشرقي عبر البحر الأحمر.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقالت أمبري إن السفينة أجرت مناورات للمراوغة وواصلت رحلتها.

وأبلغت شركة الشحن البريطانية فورادينو المالكة للسفينة "مورنينغ تايد" وكالة رويترز بأن السفينة تبحر حاليا من دون مشاكل لكنها لم تقدم مزيدا من المعلومات.

وكان الجيش الأميركي أعلن أنه شن، أمس الاثنين، ضربة ضد زورقين مسيّرين مفخخين تابعين للحوثيين في اليمن، وجاء ذلك بعد غارات جديدة نفذتها الطائرات الأميركية والبريطانية استهدفت مواقع للجماعة في اليمن.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل حربا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولمحاولة ردعهم، شنت القوات الأميركية والبريطانية 3 موجات من الضربات على مواقع تابعة لهم في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

الإستراتيجية الأميركية

من جانب آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، قوله إن واشنطن تتبع إستراتيجية متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على البحر الأحمر.

وأضاف أن إستراتيجيتنا في اليمن تتضمن ضربات جوية لإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لاعتراض الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى للحوثيين.

وأكد ليندركينغ أن الإستراتيجية الأميركية تتضمن زيادة الجهود الدبلوماسية للضغط على الحوثيين.