أوكرانيا تعلن تفكيك شبكة تجسس روسية داخل مخابراتها

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت 5 موظفين سابقين وحاليين في الاستخبارات قالت إنهم يعملون سرا ضمن شبكة تجسس لحساب روسيا.

وقالت كييف إنه تم القبض على المشتبه بهم وهم ينقلون معلومات إلى جهاز الأمن الفدرالي الروسي حول مواقع عسكرية أوكرانية وتحصيناتها الدفاعية وبيانات شخصية ومنشآت إستراتيجية للطاقة.

وأوضحت الاستخبارات الأوكرانية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن "جهاز الأمن الأوكراني قام بتحييد شبكة عملاء قوية يديرها جهاز مكافحة التجسس العسكري التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي وكانت تعمل في أوكرانيا".

ولفت المدعي العام إلى أن الموظفين الخمسة -هم موظفون سابقون في استخبارات الدفاع الأوكرانية ووحدات الاستخبارات الأجنبية فيها بالإضافة إلى موظف حالي في الجهاز، وأنهم أوقفوا للاشتباه في تورطهم بالخيانة.

معلومات استخباراتية

وأضاف المدعي العام "نقل المشتبه بهم معلومات استخباراتية حول قوات الدفاع ومنشآت الطاقة ذات الأهمية الإستراتيجية إلى ممثلي الأجهزة الاستخباراتية للدولة المعتدية".

وأشار المدعي العام في كييف إلى أن الشبكة نقلت أيضا معلومات عن حواجز دفاعية قرب مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود ومعلومات عن تحركات القوات الأوكرانية ومركباتها.

وسبق أن ألقت أوكرانيا القبض على العديد من الأفراد الذين قالت إنهم جواسيس روس سريون أو إنهم نقلوا معلومات إستراتيجية إلى عملاء روس منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.