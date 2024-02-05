540 جنديا إسرائيليا أصيبوا بنيران صديقة منذ بدء معارك غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الاثنين إن 540 جنديا إسرائيليا أصيبوا عن طريق الخطأ منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت القناة أن معلوماتها استندت على معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، 1300 منهم منذ بداية المناورة البرية، و540 في حوادث عملياتية، بحسب القناة.

وتابعت أنه من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة.

ووفق أحدث الإحصاءات التي نشرت قبل أكثر من شهر، فإن 38 جنديا قتلوا جراء هذه الحوادث منذ بداية المعارك البرية.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال لقناة "إن بي سي" الأميركية الشهر الماضي إن معدل مقتل الجنود بنيران صديقة أمر فظيع، وأضاف أنه يتم استخلاص الدروس لتقليل مثل هذه الحوادث المروعة، حسب تعبيره.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 27 ألفا و365 شهيدا، و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية.