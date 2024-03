وسط اتهامات للدعم السريع بقطع الإنترنت.. مخاوف من اقتراف جرائم جديدة بالسودان

عبرت جهات حقوقية وناشطون سودانيون عن قلقهم من أن يؤثر الانقطاع المستمر للإنترنت، لليوم الثالث على التوالي، على الأوضاع الإنسانية في البلاد، وتهيئة الظروف لارتكاب جرائم جديدة.

وندد مركز مشاد لحقوق الإنسان بالخطوة "التي اتخذتها مليشيات الدعم السريع بقطع شبكات الاتصال والتعدي على المقسمات الرئيسية لشركات الاتصال في الخرطوم". ووصفها بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان"، لما تسببه من "أضرار جسيمة تلحق بالحياة اليومية للمواطنين".

وأبدى المركز مخاوفه من أن قطع قوات الدعم السريع لشبكات الاتصالات "قد يشكل غطاء لجرائم وانتهاكات" ويهدد حياة المدنيين والتدخلات الإنسانية.

⚠️ Confirmed: Network data show a disruption to multiple internet providers in #Sudan , where connectivity levels are already highly diminished due to ongoing conflict; operator MTN Sudan reports service failures due to circumstances beyond their control 📉 pic.twitter.com/MYrsBs1s3Q

وقال خبير ومسؤول سابق في هيئة الاتصالات السودانية للجزيرة إن قوات الدعم السريع أمرت بالفعل شركتي "سوداني" و"إم تي إن" للاتصالات بقطع خدمات الاتصال والإنترنت عن 36 مليون مشترك في البلاد، لعدم تمكن شركة سوداتل من صيانة كيبل شبكة الألياف الضوئية لدارفور بسبب الحرب، مما أدى إلى خروج عدد من ولايات دارفور من خدمة الاتصالات والإنترنت.

وأكد المسؤول السابق في هيئة الاتصالات -الذي فضل حجب اسمه- أن قوات الدعم السريع تسيطر على المناطق التي توجد فيها الخوادم الرئيسية للشركتين، وحذر من أن الإشكال يتعدى انقطاع الاتصالات والإنترنت للتأثير على التطبيقات البنكية، كما أن إغلاق الخوادم الرئيسية بصورة عشوائية أو تخريبها يصعب عملية إعادة التشغيل، وربما يتسبب في انقطاع السودان عن العالم تماما لفترة طويلة.

Statement Regarding The Telecommunication Blackout In Sudan

We at the Sudanese American Physicians Association (SAPA) strongly condemn the ongoing telecommunication blackout in Sudan, which has rendered almost 65% of the country's population unreachable.

The situation has… pic.twitter.com/Exd8x4bz9r

— SAPA-Sudanese American Physicians Association (@SAPA_ORG) February 4, 2024