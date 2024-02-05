ملك بريطانيا تشارلز الثالث مصاب بالسرطان ويتلقى العلاج

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الاثنين، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث مصاب بمرض السرطان وبدأ تلقي العلاج.

وقال القصر الملكي، في بيان، إنه تم تشخيص إصابة الملك (75 عاما) بنوع من السرطان إثر العملية الجراحية الأخيرة التي خضع لها في المستشفى بسبب تضخم في البروستاتا.

ولم يفصح البيان عن أي تفاصيل بشأن السرطان الذي أصيب به تشارلز الثالث، لكن مصدرا ملكيا قال إنه ليس سرطان البروستاتا.

وقال قصر باكنغهام إن الملك سيواصل تسيير أمور الدولة، لكنه أشار إلى أن الأطباء نصحوه بتأجيل المهام العامة.

وكان تشارلز الثالث أمضى 3 ليال في المستشفى الشهر الماضي بعد خضوعه لعملية البروستاتا.

وقد أثار الإعلان عن مرض الملك ردود فعل واسعة في بريطانيا، وعبّر رئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر عن تمنياتهما بالشفاء العاجل له.

يذكر أن تشارلز الثالث تُوّج في مايو/أيار 2023 ملكا لبريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر/أيلول 2022.