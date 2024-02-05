غارات أميركية بريطانية جديدة على مدن يمنية

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بأن "العدوان الأميركي البريطاني شن 11 غارة على الحديدة وصعدة".

وذكرت أن الغارات التي وقعت في منتصف الليلة استهدفت عدة مناطق بينها رأس عيسى بمديرية الصليف ومديرية باقم ومديرية الزيدية ومديرية الحوك وشرقي مدينة صعدة.

وبدورها، نشرت القيادة الوسطى الأميركية صورا لما قالت إنه انطلاق طائرات وإطلاق صواريخ على أهداف لجماعة أنصار الله الحوثية باليمن.

وكانت القوات الأميركية والبريطانية شنت الليلة الماضية عشرات الغارات الجوية على أهداف في 6 محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.

على صعيد آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت بمسيّرة قاعدة حقل العمر النفطي الأميركية في سوريا. وأشارت إلى أن تلك العملية جاءت "نصرة لأهلنا في غزة".

على الصعيد السياسي، بحث المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأحد، مع مسؤولين إيرانيين في طهران منع الارتداد لدائرة العنف في اليمن، حيث ركزت المناقشات على ضرورة خفض التوترات على المستوى الإقليمي.

وجاءت الزيارة بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي اليمنية أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 48 غارة جوية على 6 محافظات يمنية، متوعدة بالرد على ذلك.

غارات سابقة

وفجر الأحد، قالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان إن القوات الأميركية والبريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، نفذت ضربات ضد 36 هدفا عائدا للحوثيين في 13 منطقة في اليمن.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.