ترامب يدعو الجمهوريين لرفض اتفاق بشأن الهجرة ودعم أوكرانيا

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعضاء حزبه الجمهوري في الكونغرس إلى معارضة مشروع قانون يتضمن بنودا بشأن أمن الحدود والهجرة ومساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بمليارات الدولارات.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اليوم الاثنين، "فقط الأحمق أو الديمقراطي من اليسار الراديكالي سيصوت لمشروع القانون الفظيع هذا".

وتابع قائلا "نحتاج إلى مشروع قانون منفصل بشأن الهجرة ويجب ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمساعدة المقدمة لدولة أجنبية".

وعرض مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأحد نصا مقترحا للقانون بعد مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأشهر طويلة، ويتضمن نفقات قدرها 118 مليار دولار.

وينص مشروع القانون على تخصيص 20.2 مليار دولار لأمن الحدود و60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا و14.1 مليار دولار مساعدات أمنية لإسرائيل، و2.4 مليار دولار للقيادة الوسطى الأميركية و"الصراع في البحر الأحمر".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي "أحث الكونغرس على الاجتماع وتمرير هذا الاتفاق بين الحزبين على وجه السرعة"، مشيدا بإجراءات الهجرة الواردة في النص.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل.

وإذا تم إقرار القانون فسيكون أهم التغييرات المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود في الولايات المتحدة منذ عقود، وفقا لوكالة رويترز.

لكن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون -وهو مقرب من ترامب- قال أمس الأحد إنه لن يحدث أي تصويت في المجلس لتمويل مساعدات جديدة لأوكرانيا وتعزيز الحدود مع المكسيك في ضوء الصيغة الحالية للاتفاق.