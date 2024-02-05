تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا لوزراء حكومة اليمن المعترف بها

أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا -اليوم الاثنين- بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا للحكومة المعترف بها دوليا، خلفا لرئيس الحكومة السابق معين عبد الملك.

وقضت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي -الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)- باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم، كما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وشغل ابن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين منذ عام 2020.

أما معين عبد الملك فشغل منذ سنوات منصب رئيس الحكومة اليمنية التي تواجه تحديات كبيرة في الجانب المالي والخدمات العامة.

وولد ابن مبارك في مدينة عدن عام 1968، ويحمل شهادة الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بغداد.

وفي 2012، تم تعيين ابن مبارك عضوا في اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، كممثل مستقل وانتخب مقررا لها.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2013، أصدر الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قرارا بتسمية ابن مبارك أمينا عاما لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وفي 11 يونيو/حزيران 2014، تم تعيين ابن مبارك مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية.

وتم تكليفه برئاسة الوزراء للحكومة الانتقالية الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، لكنه اعتذر عن قبول المنصب بعد معارضة الحوثيين.

وفي 17 يناير/كانون الثاني 2015، تم اختطافه من قبل الحوثيين، أثناء توجهه لتسليم مسودة الدستور اليمني الجديد لكونه أمين عام لجنة صياغة الدستور، وقد استمر اختطافه لمدة 13 يوما، مما أدى إلى سلسلة من الأحداث، ابتدأت بمحاصرة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين أعلنا استقالتهما، ثم الإعلان الدستوري للحوثيين واجتياح الجنوب، وما تلاها من أحداث مستمرة إلى الآن.

وفي يوليو/تموز 2015، تم تعيين ابن مبارك سفيرا ومفوضا فوق العادة في واشنطن، وسفيرا غير مقيم في المكسيك والبرازيل والأرجنتين.