المستشار الألماني يدعو إلى حل الدولتين وزيادة المساعدات لغزة

أبلغ المستشار أولاف شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، أن حل الدولتين يجب أن يشمل غزة والضفة الغربية وتلعب فيه السلطة الفلسطينية دورا مركزيا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتس أكد لنتنياهو -أيضا- ضرورة تحسين وصول المساعدات لسكان غزة بشكل كبير.

كما قال المستشار الألماني خلال الاتصال الهاتفي إن الوضع في قطاع غزة مقلق جدا.

وفي مقابل التصريحات الالمانية بشأن حل الدولتين، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا معارضته أي سيادة فلسطينية.

كما أنه أكد في الآونة الأخيرة أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية في الضفة الغربية، وقطاع غزة على حد سواء.

وتواترت في الأسابيع الماضية الدعوات الغربية إلى حل الدولتين، في وقت ما زالت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها يرفضون الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.