الاحتلال يواصل التصعيد بالضفة ويشن حملة مداهمات واعتقالات

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مدنا ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، وقالت مصادر فلسطينية إن الاعتقالات شملت أسرى محررين من عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحركة الجهاد الإسلامي.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال اقتحم مخيم العين غربي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات ودوي انفجارات.

وحاصر الجيش الإسرائيلي منزلا في المخيم، في وقت اندلعت فيه مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وانسحب الجيش من المخيم بعد اعتقال مواطنيْن.

اقتحام طوباس

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس شمالي الضفة، واعتقلت شخصين، مما أطلق مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المدمع لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة، وفقا لشهود عيان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات من آلياتها عبر حاجز تياسير، وشرعت جرافة عسكرية بتجريف بعض الشوارع داخل المدينة.

وأعلنت فصائل المقاومة استهداف آليات الاحتلال المتوغلة داخل المدينة بوابل كثيف من الرصاص.

طولكرم وجنين

وفي مدينة طولكرم شمالي الضفة، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 مواطنين، وسط اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية رامين شرق طولكرم، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المدمع.

وفي محافظة جنين، اعتقل جيش الاحتلال 8 مواطنين من بلدة عرابة خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة يعبد قضاء المدينة، وفجر المقاومون عبوة شديدة الانفجار بآليات الاحتلال.

عبوة ناسفة

وفي الخليل، استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة حلحول، واعتقلت 3 مواطنين، كما ألحق أضرارا مادية بمركبة أحد المواطنين قبل انسحابها من البلدة.

ونشرت منصات محلية فلسطينية مقاطع فيديو توثق اقتحام قوات الاحتلال البلدة الواقعة شمال مدينة الخليل.

كما نشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بديا الواقعة غرب مدينة سلفيت بالضفة، ووثقت المشاهد وجود آليات الاحتلال في أحياء البلدة ودفعها لتعزيزات نحوها.

ومع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية بالضفة مخلفة 381 شهيدا ونحو 4400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.