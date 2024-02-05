إيران تضع الأساس لبناء مفاعل نووي رابع

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها بدأت بناء مفاعل نووي جديد للأبحاث في أصفهان بعد أيام من إعلانها بناء مجمع لمحطات الطاقة النووية في الجنوب.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قوله "بدأت اليوم عملية صب الخرسانة لوضع أسس المفاعل في موقع أصفهان".

ويضم مركز أصفهان للأبحاث النووية في وسط إيران 3 مفاعلات. وقالت الوكالة إن مفاعل الأبحاث الجديد -الذي تبلغ طاقته 10 "ميغاوات"- يتم بناؤه لإنشاء مصدر قوي للنيوترون.

وأضافت أنه ستكون له مجموعة من التطبيقات بما في ذلك اختبارات الوقود والمواد النووية وإنتاج النظائر المشعة الصناعية والمواد الصيدلانية المشعة.

وبالإضافة إلى أصفهان، توجد مفاعلات أبحاث أخرى في إيران في مدينة أراك الصناعية وبالقرب من العاصمة طهران.

وقبل أيام قليلة، تحدث إسلامي عن بناء 4 محطات للطاقة النووية في جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تولد المحطات التي سيتم بناؤها على الخليج في محافظة هرمزكان 5 آلاف ميغاوات من الكهرباء بمجرد اكتمال عملية البناء.

يذكر أن إيران لديها حاليا محطة واحدة عاملة للطاقة النووية في مدينة بوشهر الساحلية، والتي تم بناؤها في سبعينيات القرن الماضي بمساعدة شركات ألمانية وتم إكمالها لاحقا بمساعدة روسية.

وتخضع طهران لعقوبات أميركية صارمة منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي التاريخي الذي خفف العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية لمنعها من تطوير قنبلة نووية.

وتنفي إيران على الدوام بأن تكون لديها طموحات لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية وتؤكد أن أنشطتها لأغراض سلمية.