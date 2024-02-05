إيران تُجري مناورات بحرية مع روسيا والصين مارس المقبل

أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الايراني الإدميرال شهرام إيراني اليوم الاثنين، أن بلاده ستُجري مناورات بحرية مشتركة مع كل من روسيا والصين خلال الربيع المقبل، لتوفير الأمن في المنطقة وحماية المصالح المشتركة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن إيراني قوله إن طهران دعت دول أخرى للمشاركة في هذه المناورات التي ستجري في نهاية مارس/آذار المقبل، بهدف ضمان الأمن في المنطقة، غير أنه لم يحدد البلدان أو مكان إجراء المناورات.

وأكد إيراني أن إستراتيجية القوات البحرية الإيرانية حاليا، هي حماية المصالح الاقتصادية لإيران، كما تحمي الملاحة البحرية من خلال مرافقة السفن الإيرانية في البحار، والمساعدة في توفير الأمن لسفن الدول التي تحتاج إلى المساعدة،

وأشار إلى أن الجيش الإيراني بصدد ضم سفن عدة للأسطول البحري في مارس/آذار المقبل، لحراسة الملاحة البحرية الإيرانية.

ولم تعلّق الصين وروسيا بعد على الإعلان الإيراني.

يذكر أن إيران شاركت بمناورات "الإغاثة والإنقاذ" البحري مع سلطنة عمان في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأتى ذلك بهدف تعزيز الاستعداد القتالي، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بشأن الأمن البحري.

وسبق لإيران وروسيا والصين تنفيذ مناورات مشتركة في 15 مارس/آذار الماضي، تحت اسم "حزام الأمن البحري" وتواصلت 5 أيام، في ظل توترات متزايدة بين الدول الثلاث والغرب.

وكانت الدول الثلاث نفّذت في السنوات القليلة الماضية مناورات بحرية مشتركة في المحيطين الهندي والأطلسي وبحر عُمان.