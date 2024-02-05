إطلاق صواريخ على الجليل ومقتل 3 من حزب الله بقصف إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، مقتل 3 من أفراده في هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان قرب الحدود. وأوضح حزب الله عبر تطبيق تليغرام أن "القتلى الثلاثة من بلدات عيترون والطيري ويارون الجنوبية".

وارتفع عدد قتلى حزب الله إلى 182، نتيجة للقصف المتبادل الذي يحدث يوميا بينه وبين الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية.

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى، قرب الحدود مع جنوب لبنان، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت في منطقتي دوفيف وبرعم في الجليل الأعلى.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الحدود الشمالية لإسرائيل. ودوت صفارات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود اللبنانية في منطقة الجليل الأعلى.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي صواريخ مدفعية، دون توضيح مصير الصواريخ المطلقة أو المناطق التي استهدفتها، أو الأضرار التي تسببت فيها. وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الجيش الإسرائيلي، أو من فصائل المقاومة في لبنان حول هذه الحادثة.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه حتى هذه اللحظة، نفذت إسرائيل أكثر من 3400 هجوم على الأراضي اللبنانية. في حين أطلق نحو ألفين من لبنان باتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.

ويأتي هذا بعد أن كان حزب الله قد أعلن، يوم أمس الأحد، استهدافه 6 مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين، قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى. وقد أسفرت هذه الأحداث عن سقوط قتلى وجرحى على الطرفين.