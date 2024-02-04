قصف أوكراني يوقع 20 قتيلا بلوغانسك وروسيا تعلن إسقاط 7 مسيّرات

أفادت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة لوغانسك شرقي أوكرانيا بمقتل 20 شخصا في هجوم صاروخي شنته القوات الأوكرانية على مخبز في إحدى مدن المنطقة، في حين شب حريق في مصفاة للنفط في فولغوغراد الروسية إثر هجوم بطائرة مسيّرة تبنّته كييف.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن عمالها انتشلوا 20 جثة من تحت الأنقاض أمس السبت عقب هجوم أوكراني على مبنى يضم مخبزا في مدينة ليسيتشانسك، التي تعد ثالثة كبرى مدن مقاطعة لوغانسك في شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لجانب من عمليات انتشال عمال الطوارئ الجثث والمصابين من تحت أنقاض المبنى المدمر.

في حين نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد القوات الانفصالية الموالية لروسيا في لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك قوله إن "القوات الأوكرانية قصفت مخبزا في ليسيتشانسك، وهناك ضحايا مدنيون تحت الأنقاض".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن أسلحة غربية استخدمت في الهجوم، وأكدت أن عشرات المدنيين كانوا في المبنى وقت تعرضه للقصف.

وذكر المركز الإعلامي في لوغانسك أن أوكرانيا قصفت المخبز باستخدام نظام راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة من نوع "هيمارس".

وتسيطر القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك التي تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من خط المواجهة، ويبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، منذ صيف عام 2022.

قصف متبادل

وفي التطورات الميدانية في الحرب الروسية الأوكرانية أيضا، شبّ حريق أمس السبت في مصفاة كبيرة للنفط في منطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا، إثر هجوم بطائرة مسيّرة تبنّته أوكرانيا، وفق مسؤول محلي.

وأفاد حاكم المنطقة، أندري بوتشاروف، بأن الدفاعات الجوية وأنظمة التشويش الإلكتروني صدت هجوما بطائرات مسيرة في فولغوغراد وتحديدا في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالييه.

وقال إن حريقا اندلع في مصفاة فولغوغراد إثر إسقاط طائرة مسيّرة، مشيرا إلى أن الحريق لم يخلف ضحايا، وإن عناصر الإطفاء تمكّنوا من احتوائه.

من جهته، قال الجيش الروسي -في بيان- إن أنظمة دفاعه الجوية أسقطت 4 طائرات مسيّرة في منطقة بلغورود، وتصدت لاثنتين في فولغوغراد وأخرى في روستوف أون دون.

من جهتها، قالت كييف إن الجيش الروسي استهدف مواقع أوكرانية بـ14 مسيرة وصاروخين، وأوضحت أن الهجمات استهدفت مواقع إمداد الطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك الصناعية.

وقال الجيش الأوكراني إنه جرى اعتراض 9 مسيرات من العدد المذكور آنفا، في حين أفاد مسؤول رسمي في المنطقة باندلاع حريقين جراء تلك الهجمات، تسببا في قطع خدمات الكهرباء عن نحو 15 ألف شخص من سكان المنطقة، كما تسببا في إلغاء بعض خطوط الترام في المدينة.