سرقة المواشي والآليات.. تقرير عن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيي الضفة

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الاثنين أن جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا نحو 1593اعتداء في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة حول اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة. وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1593 اعتداء ضد الفلسطينيين، بينها 186 اعتداء نفذها مستوطنون.

وتركزت الانتهاكات في محافظة الخليل تليها القدس المحتلة ونابلس.

وتشمل الانتهاكات سرقة المواشي وآليات زراعية، والاستيلاء على مركبات واقتلاع الأشجار وحرقها وهدم المنازل والمنشآت.

ولفت شعبان إلى أن الاعتداءات باتت تأخذ شكلا خطيرا يتمثل في الغرامات الباهظة التي يفرضها ما يسمى بمجلس المستوطنات على المزارعين والرعاة الفلسطينيين، والتي تصل إلى مئات آلاف من الشيكل، بهدف التضييق عليهم وإجبارهم على الرحيل.

اعتداءات جديدة

وتزامن صدور التقرير مع اعتداءات جديدة نفذها المستوطنون ضد فلسطينيي الضفة تحت حراسة جنود الاحتلال.

وقد اعتدى مستوطنون على سكان رأس العوجا شمالي مدينة أريحا في غور الأردن، وقال شهود عيان إن الاعتداءات جرت تحت حماية جنود من جيش الاحتلال.

وقالت هيئة مقاومة الجدار (حكومية) في بيان إن هدف الهجمات المتكررة وتضييق سبل العيش وعمليات الهدم والتدمير للممتلكات دفع سكان التجمع لترك أراضيهم وأماكن سكنهم.

ونشرت الهيئة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مستوطنين مسلحين وهم يقتحمون حظيرة أغنام ويسرقونها.